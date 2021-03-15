В Саранске троллейбус сбил 61-летнюю женщину

В Саранске 61-летняя женщина попала под колёса троллейбуса.

Происшествие произошло ранним утром 12 марта на территории Октябрьского района города. На улице Транспортной 52-летний водитель троллейбуса не обеспечил безопасность эксплуатации транспортного средства после его остановки, в результате чего произошел откат с последующим наездом на 61-летнюю женщину и припаркованный троллейбус.

Пострадавшая гражданка была госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф