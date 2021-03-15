В Ковылкино в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкино произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 13 марта на улице Гагарина. По предварительной информации, 31-летний гражданин, находившийся за рулем фургона марки ГАЗ, совершая разворот, не занял крайнее левое положение на проезжей части, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки ВАЗ-21093, который двигался сзади. После этого произошло возгорание транспортных средств.

Водитель ВАЗа был госпитализирован в районную больницу. Кроме того, в данное медицинское учреждение доставлялся 14-лектний пассажир упомянутой машины. После оказания необходимой медицинской помощи подросток был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф