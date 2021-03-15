Транспортное управление Саранска прокомментировало ситуацию с неисправностью речевых информаторов

В СМИ 14 марта была размещена информация о том, что в муниципальных автобусах Саранска перестали работать речевые информаторы.

Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов заявил, что указанная информация изложена некорректно. Речевые информаторы в салонах подвижного состава муниципального предприятия никто не отключал. Есть единичные случаи неисправных информаторов. В настоящее время из выпускаемых ежедневно на линию 100 единиц троллейбусов и автобусов речевые информаторы неисправны в четырех.

На выход из строя речевых информаторов влияет ряд факторов, но после обнаружения неисправности заявка незамедлительно подается в сервисную службу, с которой муниципальное предприятие «Горэлектротранс» заключило договор.

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Источник: adm-saransk.ru