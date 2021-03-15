В УФСИН РФ по Мордовии отпраздновали День работника УИС

В УФСИН РФ по Мордовии прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников уголовно-исполнительной системы.

Сотрудники и ветераны за многолетний, добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности были награждены грамотами, медалями, а также ценными подарками.

Кроме того, в подведомственных учреждениях были проведены информационные часы, праздничные концерты, показаны фильмы о создании уголовно-исполнительной системы.

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Источник: 13.fsin.su