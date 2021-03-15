В УФСИН РФ по Мордовии прошли масленичные гуляния

В парке культуры и отдыха посёлка Явас (место дислокации УФСИН РФ по Мордовии) прошли ежегодные проводы зимы.

Гостям, присутствующим на празднике, была представлена красочная концертная программа. Народные гулянья проводились с традиционными развлечениями, принятыми на Масленицу: детскими конкурсами, покорением ледяного столба, состязаниями в гиревом спорте, армрестлинге и перетягивании каната.

Кроме того, для детей и их родителей был проведен конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».

На мероприятии работали палатки выездной торговли, представленные подразделениями УФСИН РФ по Мордовии, в которых можно было отведать шашлык, масленичные блины и напиться горячего чаю.

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Источник: 13.fsin.su