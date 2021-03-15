В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Днём 14 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Миронова. В мусоропроводе многоквартирного жилого дома №6А вспыхнул огонь. Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru