В Ельниковском районе опрокинулся автомобиль

В Ельниковском районе произошло опрокидывание автомобиля.

Днём 14 марта на 42-м километре дороги, соединяющей Краснослободск, Ельники и Первомайск, произошло ДТП. В кювет опрокинулся автомобиль, марка которого не сообщается.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Причина опрокидывания транспортного средства устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru