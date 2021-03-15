В Ельниковском районе опрокинулся автомобиль

В Ельниковском районе произошло опрокидывание автомобиля.
Днём 14 марта на 42-м километре дороги, соединяющей Краснослободск, Ельники и Первомайск, произошло ДТП. В кювет опрокинулся автомобиль, марка которого не сообщается.
По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.
В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.
Причина опрокидывания транспортного средства устанавливается специалистами.
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Источник: 13.mchs.gov.ru