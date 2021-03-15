В Рузаевке осудили местного жителя, до смерти избившего знакомого

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил своего знакомого.

В ночь на 30 октября прошлого года 33-летний житель Рузаевки в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Кутузова, распивал спиртные напитки в компании своего 39-летнего знакомого. В определенный момент мужчины вышли на лестничную площадку, где между ними произошла ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента. После этого преступник ушел. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru