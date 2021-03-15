В Мордовии обсудили подготовку к весеннему паводку

В Мордовии на заседании регионального правительства обсуждалась подготовка к предстоящему паводку.

В настоящее время ведется расчистка всех гидротехнических сооружений к спуску паводковых вод, на эти цели выделены средства из резервного фонда правительства республики.

И. о. главы республиканского правительства Владимир Сидоров поручил подготовить водопропускные трубы автодорог, необходимые материалы, инвентарь и технику для защиты от паводка.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru