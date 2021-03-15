Правительство Мордовии обсудило участие региона в проекте по развитию промышленного туризма

В Мордовии во время заседания регионального правительства обсуждалось участие региона в пилотном проекте по развитию промышленного туризма.

Участие положительно скажется на туристической привлекательности, инвестиционном имидже региона, а также позволит вести профориентационную работу со старшеклассниками. В настоящее время в проекте планируется участие 10 предприятий республики, к концу 2021 года их число составит 25.

И. о. главы регионального правительства Владимир Сидоров поручил просчитать количество потенциальных туристов и доходы от реализации проекта.

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Источник: e-mordovia.ru