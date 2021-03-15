Житель Рузаевки подозревается в краже двух велосипедов

В Рузаевке был задержан местный житель, который подозревается в краже двух велосипедов.

Некоторое время назад 44-летний житель Рузаевки, уходя от знакомого, заметил на лестничной площадке не пристегнутый противоугонным устройством велосипед. Мужчина решил проверить остальные этажи и на чердаке обнаружил ещё один велосипед. Горожанин забрал оба двухколесных транспортных средства и собирался сдать похищенное в пункт приема металлолома. По пути к пункту мужчина был задержан сотрудниками полиции. Общая сумма ущерба составила 3161 рубль.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф