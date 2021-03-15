Мошенник, представившийся полицейским, оставил без денег 57-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Некоторое время назад 57-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства с её счета. Затем якобы полицейский заявил, что деньги нужно застраховать, а после этого переключил горожанку на мошенника, представившегося работником банка. Последний поинтересовался, есть ли у женщины счета в других финансовых организациях. Горожанка сообщила о карте, на которой было более 600 тыс. рублей. Незнакомец предложил перевести эту сумму на так называемый безопасный счет. Женщина начала подозревать, что связалась с мошенниками. Тогда ей перезвонил якобы полицейский с абонентского номера дежурной части местного отдела полиции и убедил следовать инструкциям якобы работника банка. Позже выяснится, что мошенники воспользовались сервисом подмены номеров. Горожанка через банковский терминал перевела деньги на четыре счета, который продиктовал мошенник.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф