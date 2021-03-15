В Мордовии была задержана жительница Краснодарского края, подозреваемая в мошенничестве

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов была задержана жительница Краснодарского края, которая подозревается в мошенничестве.

Было установлено, что 35-летняя гражданка, приехавшая из Краснодарского края, ходила по квартирам жителей Рузаевки и предлагала приобрести мёд, ориентируясь в основном на граждан пожилого возраста. Потерпевшая 79-летнего возраста, открыв подозреваемой дверь, из-за плохого зрения перепутала её со своей сиделкой и впустила в квартиру. Женщина предложила пенсионерке купить две банки натурального мёда. Последняя согласилась и отдала подозреваемой за товар 24 тыс. рублей, после чего та покинула квартиру.

В отношении жительницы Краснодарского края было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф