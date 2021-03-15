Двух жителей Саранска осудили за кражу товаров из супермаркетов

В Мордовии суд вынес приговор в отношении двух жителей Саранска, обвиняемых в краже товаров из супермаркета.

Осенью прошлого года два ранее судимых жителя Саранска 1998 года рождения в Ичалках и Кемле заходили в супермаркеты, где с витрин брали различный товар, который прятали в куртку и спортивную сумку, после чего выходили из магазина, минуя кассу.

В одной из торговых точек осужденные похитили 35 упаковок сливочного масла, в следующем супермаркете предметом преступного посягательства стали гель для душа, шампунь, женские колготки, зубные щетки и несколько бутылок слабоалкогольного напитка, в третьем магазине злоумышленники забрали с полок 13 коробок конфет. Общая сумма ущерба составила 9,6 тыс. рублей. Украденный товар парни продали на рынке.

Решением суда в отношении одного из злоумышленников была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы, второй преступник проведет за решеткой 1 год и 3 месяца.

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Источник: 13.мвд.рф