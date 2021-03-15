Житель Темниковского района фиктивно прописал в своем доме нескольких человек

В Темниковском районе сотрудниками правоохранительных органов был выявлен факт нарушения миграционного законодательства.

Стражами порядка было установлено, что 39-летний безработный житель деревни Подгорные Селищи зарегистрировал в принадлежащем ему доме девятерых граждан России, фактически проживавших в Москве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф