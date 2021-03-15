Жительница Саранска стала жертвой неизвестного мошенника

В Саранске 36-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 36-летняя жительница Саранска на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже профилированных листов из стали. Горожанка оформила заказ на 127 тыс. рублей. Листы женщина так и не получила, а продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время стражами порядка проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф