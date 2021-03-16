В Мордовии обсудили строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по строительству объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках реализации федеральных и региональных программ в 2021 году.

Речь шла о соблюдении сроков контрактации заказов и готовности строительной сферы к сезонным работам.

В ходе обсуждения выявились проблемы у ряда муниципалитетов при подготовке документации для проведения торгов и заключения контрактов на строительство объектов. Артем Здунов поручил руководству региональных министерств строительства и ЖКХ провести обучающие семинары на местах и оказать практическую помощь муниципалитетам для своевременного и качественного оформления материалов для реализации проектов в строительной сфере.

Кроме того, руководитель региона поручил провести ревизию строительной техники в регионе.

Была поднята тема создания общественных территорий и ремонта дворов. Артем Здунов отметил, что на каждом руководителе муниципалитета лежит личная ответственность за сроки выполнения работ и качество строительства. Негативной критике глава региона подверг состояние брусчатки на центральных улицах Саранска. По словам мэра города Петра Тултаева, ремонт силами подрядчика сейчас невозможен по причине окончания гарантийного срока. Такой ответ не устроил Артема Здунова. Глава региона отметил, что брусчатка может лежать десятилетиями на тротуарах, а также поручил мэру Саранска в кратчайшие сроки разобраться в этой ситуации.

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Источник: e-mordovia.ru