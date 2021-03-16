В Саранске в ДТП с участием легковушки и погрузчика пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и погрузчика, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло ранним утром 15 марта на 187-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 48-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21154, превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с погрузчиком марки «Амкадор».

Пострадали водитель легковушки и его 60-летний пассажир. Автомобилист доставлялся в больницу, откуда был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи. Пассажир легковушки был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф