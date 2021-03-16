В Чамзинском районе в результате столкновения двух грузовиков пострадал мужчина

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Утром 15 марта на 3-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и Тургенево, 54-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки «ДАФ», совершая разворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении грузовику марки КамАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 45-летний водитель КамАЗа. Мужчина доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф