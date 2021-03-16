В Зубово-Полянском районе сгорел жилой дом

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Вечером 15 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новая Поляна. На улице Зеленой загорелся жилой дом №34. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 108 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru