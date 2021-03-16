В Саранске иномарка сбила пенсионера, который шел в больницу

В Саранске 84-летний пенсионер попал под колёса автомобиля.

Указанное ДТП произошло утром 15 марта в Ленинском районе города. Возле дома №28, расположенного по адресу – улица Титова, (территория офтальмологической больницы) 49-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки Hyundai Getz, во время движения задним ходом проявила невнимательность, в результате чего транспортное средство совершило наезд на 84-летнего мужчину. Известно, что пенсионер шел в больницу.

Женщина, управлявшая иномаркой, уехала с места происшествия, но в кратчайшие сроки была найдена и задержана.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «РКБ №4». После оказания необходимой медицинской помощи пенсионер был отпущен домой.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в результате столкновения двух грузовиков пострадал мужчина.

Источник: гибдд.рф