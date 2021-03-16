В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 15 марта на 181-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 38-летний гражданин, который находился за рулем грузового автомобиля марки Mercedes, превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с грузовиком марки Isuzu.

Телесные повреждения получили 36-летний водитель Isuzu и его 32-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф