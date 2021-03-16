В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Днём 15 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Пролетарском районе города. На территории ГК «Дружба», расположенного по адресу – улица Семашко, загорелся гараж №634.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь повредил гараж на площади, составляющей 1 квадратный метр.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru