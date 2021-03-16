Мошенник оставил без денег жителя Саранска, решившего продать автомобильные шины

В Саранске местный житель, решивший продать автомобильные шины, стал жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 65-летний житель Саранска, являющийся руководителем отдела одного из предприятий города, разместил на популярном сайте объявление о продаже принадлежащих ему автомобильных шин. Спустя некоторое время с горожанином связался неизвестный гражданин, который сообщил о намерении приобрести товар. Незнакомец под предлогом перечисления оплаты попросил пострадавшего сообщить номер банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. Горожан продиктовал мошеннику необходимые сведения. После этого с банковского счета жителя Саранска были списаны денежные средства в сумме 11,3 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что в Мордовии медсестра обвиняется в похищении и покушении на сбыт психотропных веществ.

Источник: 13.мвд.рф