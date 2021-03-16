В Саранске 25-летний местный житель подозревается в мошенничестве

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в двух эпизодах мошенничества.

Стражами порядка было установлено, что в августе прошлого года 25-летний житель Саранска познакомился в одной из социальных сетей с 32-летней женщиной. После нескольких недель переписок молодой человек рассказал новоиспеченной приятельнице выдуманную от начала до конца историю о том, что он якобы имеет проблемы с законом, хотя в тот момент он к ним приближался, а денежных средств для оплаты услуг адвоката у него нет. Женщина сообщила, что у неё нет финансовой возможности помочь парню в сложившейся ситуации. Тогда молодой человек попросил пострадавшую об одной услуге, суть которой заключалась в том, что она должна была купить на свое имя в рассрочку дорогостоящий мобильный телефон. Женщина выполнила данную просьбу. Гаджет был передан парню, приятельнице он сообщил, что сдаст смартфон в ломбард, а на вырученные деньги оплатит услуги адвоката. Спустя несколько дней женщина приобрела в рассрочку ещё один мобильный телефон. Парень пообещал самостоятельно оплачивать кредиты, а пострадавшая ему поверила.

Знакомая женщины, узнав об указанных услугах, посоветовала ей обратиться в полицию.

Молодой человек был задержан. Ранее парень уже был судим за мошенничество.

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Источник: 13.мвд.рф