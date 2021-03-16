В Темниковском и Теньгушевском районах сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный район»

В Темниковском и Теньгушевском районах Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный район».

Для отработки населенных пунктов в указанные районы прибыли экипажи отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы. По итогам прошлого года на территории обслуживания ММО МВД России «Темниковский», куда входят Теньгушевский и Темниковский районы, зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий на 30,8%, пострадавших в них людей на 16,7%. Кроме того, отмечался рост ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, на 75%.

В январе-феврале 2021 года на территории обслуживания указанного территориального органа зарегистрирован рост количества ДТП на 300% и числа пострадавших в них людей на 500%.

За время рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 45 нарушений ПДД, задержаны 2 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Источник: 13.мвд.рф