В Саранске полицейские провели мероприятие по профилактике дистанционного мошенничества

В целях предупреждения мошенничества, совершаемого с использованием дистанционных технологий, сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Саранску рассказали гражданам об основных схемах, которые используют злоумышленники с целью завладеть чужими денежными средствами.

Мероприятие прошло в одном из наиболее оживленных торговых центров города.

Полицейские рассказали гражданам, что в случае поступления звонка из банка необходимо прервать общение и самостоятельно перезвонить в финансовое учреждение по телефону, указанному на обороте банковской карты, нельзя сообщать данные своих банковских карт и CVV-код, а при совершении дистанционных покупок следует пользоваться проверенными сайтами и выбирать возможность оплаты товара при его получении.

Каждый участник мероприятия получил красочную памятку.

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Источник: 13.мвд.рф