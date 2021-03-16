В одном из исправительных учреждений Мордовии проводятся групповые занятия с сотрудниками

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии проводятся групповые психокоррекционные мероприятия с сотрудниками, направленные на сплочение коллектива.

Данные занятия направлены на то, чтобы сформировать не только дружное сообщество, но и команду единомышленников, в которой каждый, выполняя свою задачу, вносит вклад в успех общего дела.

Сплоченность коллектива сделает возможным выполнение любой, даже самой сложной задачи, так как каждый будет чувствовать себя частью единого целого.

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Источник: 13.fsin.su