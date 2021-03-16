В Темникове состоялось обследование образовательной организации

Инспектор ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» Татьяна Глухова совместно с представителями органов образования МКУ «Управление по социальной работе» посетила МБОУ «Темниковская СОШ №1».

В ходе инспектирования на предмет обучения детей основам безопасного поведения на дорогах в администрации школы были проверены планы, графики и образовательные программы по обучению дорожной грамотности.

Особое внимание было акцентировано на наличие схемы безопасного маршрута движения детей, уголков дорожной безопасности, работе отрядов ЮИД.

Также инспектор посетила функционирующий на базе школы центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Учащимся здесь предлагается множество дополнительных занятий, в том числе отработка навыков по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП.

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Источник: 13.мвд.рф