В Ардатовском районе загорелся жилой дом

В Ардатовском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Днём 15 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Урусово. На улице Ленина загорелся жилой дом №85. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся жилой дом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru