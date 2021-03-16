В Мордовии осудили жителя Нижнего Новгорода, устроившего смертельное ДТП

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Нижнего Новгорода, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло утром 18 декабря 2019 года на 26-м километре дороги, соединяющей Атяшево и Саранск. Было установлено, что житель Нижнего Новгорода, находясь за рулем фургона марки ГАЗ, во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки ВАЗ-21093.

От полученных телесных повреждений водитель ВАЗа скончался на месте происшествия.

Решением Атяшевского районного суда в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный отправится в колонию-поселение.

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Источник: epp.genproc.gov.ru