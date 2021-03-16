В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

В Чамзинском районе произошло возгорание жилого дома.

Поздним вечером 15 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Малое Маресево. На улице Ленина произошло возгорание жилого дома №1. В результате пожара постройка была повреждена на площади, составляющей 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru