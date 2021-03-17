Жителя Рузаевки осудили за убийство жены

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены.

В начале декабря прошлого года 57-летний житель Рузаевки, находясь в квартире, расположенной по адресу – улица Карла Маркса, поссорился со своей 53-летней женой. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил супругу кулаком по лицу, вследствие чего она потеряла равновесие и упала. Затем преступник нанес жене около 15 ударов табуретом по различным частям тела, а после этого надавил ногой в область шеи и груди. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина прекратил преступные действия.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф