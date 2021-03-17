Жительница Мордовии, ударившая ножом бывшего гражданского мужа, отправится в тюрьму

В Мордовии выслушала судебный приговор жительница Саранска, которая ударила ножом бывшего гражданского супруга.

В конце минувшего года 54-летний житель села Селищи пригласил бывшую 60-летнюю гражданскую супругу, проживающую в Саранске, вместе отпраздновать новогодние праздники. Последняя ответила согласием. На протяжении нескольких дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Днём 9 января жительница Саранска решила приготовить обед. Мужчина воспротивился этому намерению, настаивая на продолжении попойки. На этой почве произошла ссора. Мужчина в ходе конфликта замахнулся на осужденную. В этот момент в руках женщины был кухонный нож, которым она ударила оппонента. Затем гражданка обратилась за помощью к соседям.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ножевое ранение, проникающее в брюшную полость, с повреждением печени.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф