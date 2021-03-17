В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Вечером 16 марта в Атяшево стражами порядка на улице Октябрьской был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21154. За рулем транспортного средства находился 32-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Чамзинке сотрудниками ДПС на улице Республиканской был остановлен автомобиль марки «Опель-Корса» под управлением пьяного 38-летнего мужчины.

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Источник: 13.мвд.рф