Житель Рузаевки на глазах у 6-летней девочки причинил увечья щенку

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который на глазах у малолетнего ребенка причинил увечья щенку.

В сентябре прошлого года в полицию обратилась жительница Рузаевки, которая сообщила о том, что её сосед по общежитию на общей площадке первого этажа, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ударил по коробке со щенками, в результате чего питомцы выкатились на пол. Мужчина также умышленно нанес несколько ударов ногой по телу одного из животных. От полученных повреждений щенок получил увечья. Свидетелем произошедшего стала 6-летняя дочь заявительницы.

В отношении ранее судимого жителя Рузаевки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого находится на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф