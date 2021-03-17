Безработный житель Зубовой Поляны подозревается в хранении наркотиков

В Зубовой Поляне сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего безработного местного жителя, который подозревается в хранении наркотиков.

Летом прошлого года указанный гражданин обнаружил в поле дикорастущую коноплю. С целью дальнейшего личного употребления мужчина сорвал растения, высушил их в надворной постройке, расположенной рядом с домом, сложил в пакет и оставил на хранение.

Запрещенное растительное вещество было изъято сотрудниками органов внутренних дел 11 марта текущего года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия во время осмотра прилегающей к дому территории. Изъятое являлось марихуаной массой 93,8 г.

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Источник: 13.мвд.рф