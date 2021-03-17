Жителя Атяшевского района оштрафовали за ложный донос

В Атяшевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в ложном доносе.

В январе нынешнего года 26-летний житель села Большие Манадыши обратился в полицию с заявлением о краже денежных средств в сумме 7 тыс. рублей из его кошелька. Также молодой человек сообщил стражам порядка, что к совершению преступления причастен его знакомый. В ходе проверки выяснилось, что информация, которую сообщил заявитель, никоим образом не соответствует действительности.

Было установлено, что осужденный за день до того, как написать заявление, распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В день застолья молодой человек отлучался к банкомату, где снял деньги и положил их во внутренний карман одежды. Возле терминала у парня выпал кошелек, который немного позже нашли его собутыльники. Молодой человек заявил другим участникам застолья, что в кошельке были деньги, а также сообщил о намерении обратиться в полицию с заявлением о краже денежных средств. После этого попойка продолжилась. В определенный момент осужденный поссорился с одним из участников застолья. Постепенно словесный конфликт перерос в драку. После завершения ссоры попойка закончилась. Молодой человек решил отомстить обидчику посредством ложного доноса.

Решением суда в отношении 26-летнего сельчанина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Также читайте о том, что безработный житель Зубовой Поляны подозревается в хранении наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф