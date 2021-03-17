Житель Рузаевского района обвиняется в грабеже

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в грабеже.

В конце декабря прошлого года обвиняемый, находясь на остановке общественного транспорта, обратил внимание на женщину, в руках которой была сумка. В этот момент у гражданина возник преступный умысел. Мужчина сел в одно маршрутное такси с женщиной, а затем вышел на той же остановке, что и она. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, обвиняемый толкнул пострадавшую в спину, вследствие чего она упала на землю. Затем мужчина забрал сумку и убежал.

В сумке находились кошелек с 4,2 тыс. рублей, паспорт, внутри которого была сумма в размере 37,8 тыс. рублей, документы, мобильный телефон и ключи от квартиры пострадавшей. Мужчина забрал только кошелек, а остальное выбросил.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жителя Атяшевского района оштрафовали за ложный донос.

Источник: 13.мвд.рф