В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел конкурс «Лучший читатель»

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс под названием «Лучший читатель».

При выборе победителя учитывались периодичность посещения библиотеки учреждения, количество прочитанных книг, бережное отношение к книге, участие в кружках «Любители книг» и «Любители поэзии».

По итогам конкурса лучшим читателем стала осужденная Анна Пухова, которая чаще всех посещала библиотеку, прочла 86 книг различного жанра, а также принимала участие в культурно-массовых мероприятиях.

В торжественной обстановке осужденная была награждена почетной грамотой.

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Источник: 13.fsin.su