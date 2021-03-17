В одной из колоний Мордовии прошел концерт

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии прошел концерт под названием «Точь-в-точь».

Осужденные женщины продемонстрировали свои таланты и мастерство в пародии на известных исполнителей эстрады.

Стоит отметить, что участие осужденных в подобного рода мероприятиях способствует раскрытию талантов и проявлению творческих способностей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su