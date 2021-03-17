В Саранске прошли спортивные соревнования среди детей

В Саранске на днях в городском парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина среди детей муниципальных учреждений дополнительного образования «ДЮСШ № 1» и «СДЮСШ № 4» была проведена спортивно-развлекательная программа.

Ребята прыгали в мешках, выбивали мячом кегли, ныряли через обруч, передавали друг другу эстафету и т. д.

Кульминацией мероприятия стало перетягивание каната, где ребята состязались в силе и ловкости.

По итогам спортивных состязаний все участники были награждены памятными призами.

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Источник: adm-saransk.ru