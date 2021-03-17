В Саранске прошли спортивные соревнования среди детей

В Саранске на днях в городском парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина среди детей муниципальных учреждений дополнительного образования «ДЮСШ № 1» и «СДЮСШ № 4» была проведена спортивно-развлекательная программа.
Ребята прыгали в мешках, выбивали мячом кегли, ныряли через обруч, передавали друг другу эстафету и т. д.
Кульминацией мероприятия стало перетягивание каната, где ребята состязались в силе и ловкости.
По итогам спортивных состязаний все участники были награждены памятными призами.
Также читайте о том, что спортсмены из Мордовии завоевали награды первенства ПФО по боксу.
Источник: adm-saransk.ru