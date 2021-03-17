Волонтеры помогут жителям Мордовии принять участие в голосовании за объекты для благоустройства

В Мордовии волонтеры помогут местным жителям проголосовать за объекты для благоустройства

Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая.

Граждане смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Помогать местным жителям с голосованием будут волонтеры проекта. Вступить в их ряды может каждый, подав заявку до 22 марта на сайте dobro.ru.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru