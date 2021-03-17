В Саранске определяют места для размещения нестационарных объектов торговли

В Саранске проводится аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарного объекта торговли.

На аукцион выставлено 203 лота: 60 – по продаже кваса и лимонада; 70 – по продаже мороженого, прохладительных напитков, сладкой ваты, попкорна и кофе; 27 – для организации досуга, отдыха и спорта; 20 – по продаже продовольственных и промышленных товаров через специально оборудованные автофургоны (автолавки), автоцистерны, автоприцепы; 11 – по продаже сувенирной продукции; 8 – по продаже прохладительных напитков с применением торговых автоматов; 5 – по продаже еды быстрого приготовления, мороженого и прохладительных напитков; 2 – по ремонту и изготовлению ключей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта текущего года.

По вопросам, связанным с проведением аукциона, можно обратиться в Управление потребительского рынка и предпринимательства Саранска: пр. Ленина, д. 4, каб. № 306. Телефоны: (8342) 24-15-40, 24-02-74.

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Источник: adm-saransk.ru