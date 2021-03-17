Продолжаются работы по замене канализационного коллектора, обслуживающего юго-западную часть Саранска

В Саранске продолжаются работы по замене канализационного коллектора, обслуживающего юго-западную часть города.
В настоящее время подрядная организация ведет работы на участке от ГУ «Ледовый дворец Республики Мордовия» до торгово-промышленной палаты РМ. Закончить первый этап проекта планируется к майским праздникам.
В целом же весь комплекс работ на коллекторе разбит на 8 этапов.
Чтобы выдерживать запланированные сроки, строители работают в несколько смен, в том числе и в ночное время.
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Источник: adm-saransk.ru