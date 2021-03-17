Компания «Газпром газораспределение Саранск» в 2020 году подключила к газоснабжению более 1300 потребителей

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» в прошлом году подключили к сетям газоснабжения 1326 абонентов.

Следует отметить, что работы по технологическому присоединению были проведены к 188 объектам капитального строительства - юридическим лицам. Среди них – 75 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и детский сад на 165 мест в селе Аксеново Лямбирского района.

В общей сложности в республике было построено 31,1 км газовых сетей.

За два месяца текущего года было заключено 159 договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям.

В текущем году планируется подключить порядка 1300 новых потребителей природного газа.

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Источник: e-mordovia.ru