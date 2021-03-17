Артем Здунов посетил Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 16 марта в рамках рабочей поездки в Торбеевский район посетил местный колледж мясной и молочной промышленности.

Руководитель республики ознакомился с основными учебно-производственными площадками указанного заведения, включая лаборатории молока и мясной продукции, а также встретился со студентами.

Молодые люди охотно пообщались с Артемом Здуновым, разговор получился содержательным, обсуждались вопросы, связанные с профессиональной подготовкой специалистов и их адаптацией в современном мире.

Глава региона заявил, что в учебном заведении правильный подход к образованию.

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Источник: e-mordovia.ru