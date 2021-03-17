В Мордовии проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Мордовии в настоящее время проходит первый этап акции под названием «Сообщи, где торгуют смертью».

Указанная акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультирования по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Сотрудниками органов внутренних дел планируется проведение комплекса мероприятий на территории республики.

В рамках акции в круглосуточном режиме всем гражданам предоставлена возможность сообщить о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств по телефонным номерам: 47-77-71 или 02.

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Источник: e-mordovia.ru