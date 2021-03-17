Мордовия присоединилась к акции «Урок цифры» по теме «Беспилотный транспорт».

У учеников и преподавателей есть отличная возможность заглянуть под капот беспилотных автомобилей и понять принципы их работы.

Цель нового урока заключается в том, чтобы рассказать школьникам 1-11-х классов о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут.

Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в любое время: в школе с учителем или дома.

Школьники Саранска могут лично пообщаться с экспертами в области информационных технологий и задать им все интересующие вопросы. На текущий момент открытые уроки-сессии «Урок цифры» с сотрудниками министерства информатизации и связи Мордовии уже прошли в общеобразовательных учреждениях №№ 23, 18, 22, 26.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики.

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Источник: e-mordovia.ru