В Мордовии обсудили вопросы сотрудничества с Узбекистаном

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фариддином Насриевым.

Артем Здунов отметил, что Мордовия заинтересована в дальнейшем развитии инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества и открыта для взаимодействия с узбекскими партнерами.

В Республику Узбекистан Мордовия поставляет сахар, алюминиевую катанку, резинотехнические изделия, фармацевтическую продукцию.

Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани отметил, что в минувшем году, несмотря на пандемию, товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 13%.

Было отмечено, что в Мордовии обучаются свыше 240 студентов из Узбекистана. Запланировано увеличение этого числа при участии республики в программе по подготовке иностранных студентов. На этот счет министерству образования Мордовии Артем Здунов дал соответствующее поручение.

Также была достигнута договоренность о развитии взаимодействия в предпринимательской сфере.

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Источник: e-mordovia.ru